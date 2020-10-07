Emre Can'dan Türkiye sözleri! "İyi oynadılar"

A Milli Futbol Takımı'mız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi.

Köln'de oynanan zorlu mücadele tam bir gol düellosuna sajne oldu. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can da zorlu karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

"İYİ OYUN ÇIKARDILAR"

Emre Can açıklamasında; "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz." dedi.

Orta saha oyuncusu, açıklamasının devamında; "İyi oynadık, yeni bir takımız. Çalışmamız lazım, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." dedi.