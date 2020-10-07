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'dan sözleri! "İyi oynadılar"

Özel maçta A Milli Futbol Takımımız deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 3-3 biten karşılaşmanın ardından Almanya forması giyen 'dan açıklama geldi. Emre Can, " genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:23 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:23
Emre Can'dan Türkiye sözleri! "İyi oynadılar"

A 'mız özel maçta deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Köln'de oynanan zorlu mücadele tam bir gol düellosuna sajne oldu. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı

Türk asıllı Alman oyuncu da zorlu karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

"İYİ OYUN ÇIKARDILAR"

Emre Can açıklamasında; " iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz." dedi.

Orta saha oyuncusu, açıklamasının devamında; "İyi oynadık, yeni bir takımız. Çalışmamız lazım, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." dedi.

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