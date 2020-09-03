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03 Eylül 2020, Perşembe
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'dan kokartlı hakem 'e görev

UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonu, kokarlı Türk hakem 'in Avrupa Altı E Grubu'nda oynanacak olan - maçını yöneteceğini duyurdu.

kokartlı Türk hakem , ile arasında yarın oynanacak Avrupa Altı E Grubu müsabakasını yönetecek.

yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Khimki şehrindeki Arena Khimki Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

  1. 03.09.2020
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