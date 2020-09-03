UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e görev
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokarlı Türk hakem Arda Kardeşler'in UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu'nda oynanacak olan Rusya - Bulgaristan maçını yöneteceğini duyurdu.
FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Khimki şehrindeki Arena Khimki Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
- 03.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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