Alt liglerden haberler (17.08.2020)

ES-ES'TE İKİ İMZA

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, iç transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. A Takımda bulunan oyuncular ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılırken, altyapıdan da takviyeler sürüyor. Kırmızısiyahlılar, Nijeryalı Sunday Alimi ile 3 yıl, Hamed Sholaja ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1999 doğumlu Alimi daha önce Galatasaray altyapısında da forma giyerken, sağ ve sol kanatlarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. 2000 doğumlu orta saha Sholaja ise orta saha bölgesinde oynuyor. Sholaja geçen sezon Boluspor altyapısından Eskişehirspor'a transfer olmuştu.

PLUMAIN SAMSUN'DA

Sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yeniden yükselmek isteyen Yılport Samsunspor bombayı patlattı. Kırmızı Şimşekler, İsrail 1. Lig ekibi Beitar Jerusalem'in 10 numaralı formasını giyen Ange- Freddy Plumain'i renklerine kattı. 25 yaşındaki Guadeloupe asıllı Fransız futbolcu, sol kanatta görev yapıyor. Görev verilirse sağ kanatta ve ileri uçta da forma giyiyor. Geçen sezon İsrail ekibinde 29 maça çıkarken 6 kez fileleri sarsmayı başardı. Futbola Fransız ekibi Lens'te başlayan Plumain; Fulham, Red Star, Sedan, Quevilly-Rouen ve Hapoel Hadera gibi kulüplerde de oynadı. Futbolcuyla, Yılport Samsunspor'un yıllık 200 bin Euro civarında bir rakamla prensip anlaşması yaptığı, resmi imzanın hafta içinde atılmasının beklenildiği öğrenildi. Öte yandan önceki gün takıma yapılan koronavirüs testinde bir pozitif vakaya rastlanmıştı. Kırmızıbeyazlılar, o kişinin testinin negatif sonuçlandığını da açıkladı.

HÜSAMETTİN GİRESUN'DA

Giresunspor eski futbolcusu Hüsamettin Tut ile anlaştı. 29 yaşındaki sol bek son olarak Keçiörengücü'nde forma giyiyordu ve geçen sezon 27 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Çotanaklar iç transferde ise Mehmet Taş'la sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki orta saha 1 yıl daha takımda kaldı. Öte yandan A takımda denenen 32 altyapı futbolcusundan 10 tanesinin Erzurum kampına götürme kararı alındı. Giresun bugün saat 09.30'da Erzurum'a hareket edecek

MANİSA FUTBOL'DAN 2 GOL KRALI ÇIKTI

TFF 2. Lig'de hem Beyaz hem de Kırmızı Grup'un gol kralı Manisa Futbol Kulübü'nden çıktı. Manisa FK'da Serdar Deliktaş 20 golle Beyaz Grup'ta gol kralı olurken, siyah-beyazlı takımın önce Bayburt Özel İdare, ardından devre arasında ise Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Bandırmaspor'a kiraladığı Tayyip Kanarya, 20 golle krallığa ulaştı. İki isim ödülünü aldı.

ERGÜN PENBE YENİDEN TARSUS'TA

Temmuz 2019'dan bu yana Tarsus İdman Yurdu'nu çalıştıran Ergün Penbe, kulüple yeniden anlaştı. Takımın başında 30 maça çıkan Penbe, 15 galibiyet, 1 beraberlik ve 14 mağlubiyet almıştı. 48 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 28. haftada tescil edilen 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu 43 puanla ligi 7. sırada tamamlamış ve playoff hattının 2 basamak gerisinde kalmıştı.

MAESTRO EMRE KİRALIK OLARAK KEÇİÖREN'DE

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'nden Emre Gündoğdu'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kahramanmaraş'a kiralanan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu takımında 4 maça çıkmıştı. Satın alma opsiyonunun çok cüzi bir miktar olduğu öğrenildi.

BURSASPOR'DA TEK ADAY ERKAN KAMAT

23-30 Ağustos'ta olağanüstü kongreye gidecek Bursaspor'da tek başkan adayı çıktı. Divan Kurulu üyesi Erkan Kamat, yeşil-beyazlıların sahipsiz bırakılmayacağını belirterek adaylığını koydu. Belluschi ve Batalla gibi isimlerin transferinde rol oynadığı belirtilen Kamat, taraftarlardan güvenoyu aldı. Kongre delegelerinden 100 imzayı geçen cuma günü toplayan Kamat'tan başka kimse aday olmadı.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU

MUHAMMED'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Altınordu'nun orta saha oyuncusu Muhammed Mert'e Süper Lig'e yükselen Hatayspor kancayı taktı. Gurbetçi oyuncuyla Samsunspor ile Gaziantep FK da ilgileniyordu. 10 numara pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 32 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

KARŞIYAKA'DA BEŞ GÖRÜŞME

Transfer yasağı bulunan 3. Lig ekibi Karşıyaka, oyuncularını kaybetmek istemiyor. Şu ana kadar Mustafa Aşan, Cenk, Metin ve Arif'le sözleşme yenileyen Kaf-Kaf, kontratları biten Fatih, Mustafa Değirmenci, Anıl, Harun ve Hakan Kuş'la masaya oturdu, imzalar yakın.

RYDELL POEPON ÜLKESİNE DÖNDÜ

Boluspor'da çıktığı 89 maçta 42 gol, 11 asist yaparak taraftarların gönlünde taht kuran Rydell Poepon, ülkesinden döndü. 32 yaşındaki Hollandalı, Yarenler ile dünkü antrenmana katıldı. Yeni teknik direktör Ahmet Taşyürek bugünkü idmanda siftah yapacak.

SİNAN KURUMUŞ KOCAELİSPOR'DA

TFF 2. Lig'de şampiyonluk isteyen Kocaelispor, iki transfer yaptı. İlk olarak 21 yaşındaki kanat Hakan Demirci, Altay'dan 1 yıllığına kiralandı. Ardından Manisa FK'da top koşturan Sinan Kurumuş ile el sıkışıldı. 26'lık forvet geçen sezon 30 maçta 10 gol attı.