UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Real Madrid takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Sports Center'da oynanacak karşılaşma için UEFA'nın Halil Umut Meler'i görevlendirdiği belirtildi.
Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise Arda Kardeşler'in üstleneceği kaydedildi.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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