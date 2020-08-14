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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Futbol MHK Talimatı'nda flaş değişiklik!

Talimatı'nda değişikliğe gitti

TFF MHK Talimatı'nda değişikliğe gitti

() , yaptığı toplantı sonrası () Talimat'ında bir dizi değişikliğe gidildiğini açıkladı. İşte detaylar...

, değişiklik yapılan yeni Talimatı'nı açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında, Talimatı onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğe giren talimatta aşağıdaki hususlarda esaslı değişiklikler öngörülmüştür:

• Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu,

• Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi,

• İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi,

• Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi,

• Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı ( dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi.

  1. 14.08.2020
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