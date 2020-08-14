TFF MHK Talimatı'nda değişikliğe gitti

TFF Yönetim Kurulu, değişiklik yapılan yeni MHK Talimatı'nı açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında, Merkez Hakem Kurulu Talimatı onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğe giren talimatta aşağıdaki hususlarda esaslı değişiklikler öngörülmüştür:

• Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu,



• Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi,



• İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi,



• Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi,



• Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi.