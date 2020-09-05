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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Aktüel haberler (03.09.2020)

Aktüel haberler (03.09.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Barcelona Teknik Direktörü Koeman'ın satış listesine koyduğu 'in, Juventus'la anlaşma sağladığı iddia edildi. BBC'nin haberine göre, Uruguaylı golcü sözleşmesini feshettikten sonra Torino ekibine imza atacak. 2014 yılından bu yana Barcelona forması giyen 33 yaşındaki forvet, 283 maçta 198 gol ve 109 gollük performans gösterdi.

BERLUSCONI AĞIRLAŞTI
Milan'ın eski başkanı , koronavirüse yakalanmıştı. 83 yaşındaki Berlusconi'nin durumunun kötüye gittiği bildirildi. Zatürrenin, Berlusconi'nin akciğerlerini etkilemeye ve nefes almasını zorlaştırmaya başladığı kaydedildi.

TORONTO SON ANDA KAZANDI
NBA play-off yarı finalinde son şampiyon , Boston Celtics'i Ogugua Anunoby'nin son saniye basketiyle 104-103 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı vu durumu 2-1'e getirdi. Gecenin diğer maçında ise LA Clippers, Batı Konferansı play-off yarı finalinin ilk karşılaşmasında Denver Nuggets'ı 120- 97 yenerek seride 1-0 öne geçti.

POTANIN 16. EKİBİ DENİZLİ OLACAK
Türkiye Basketbol Federasyonu, Bandırma'nın ligden çekilmesiyle yerine alınacak takım için başvuruların değerlendirileceğini duyurdu. Buna göre; ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak isteyen takımlara 18 Eylül'e kadar başvuru hakkı tanındı. Denizli Basket'in Süper Ligi'in 16. takımı olması bekleniyor.

YILIN ÇAYLAĞI JA MORANT
NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi. 67 maçta 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynayan 21 yaşındaki ABD'li basketbolcu, yılın çaylağı ödülünü kazandı. Miami Heat'ten Kendrick Nunn ikinci, Pelicans'tan Zion Williamson ise üçüncü sırada yer aldı.

ADA'DA MVP'YE LİVERPOOL DAMGASI
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği yılın en iyi oyuncusu ödülünün adaylarını belirledi. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool'dan Arnold, Henderson, Mane ve van Dijk, M. City'den ise De Bruyne ve Sterling yılın oyuncusu adayları arasında yer aldı.

  1. 5.9.2020
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