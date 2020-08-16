Cesare Prandelli yeniden takım çalıştırmak istiyor
Bir dönem ülkemiz takımlarından Galatasaray'ın başında bulunan İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, 1 senedir takım çalıştırmadığını ve ve işini özlediğini ifade etti.
Kulübeye geri dönmek istediğini belirten Prandelli, "25 yıl boyunca aralıksız olarak takım çalıştırdım, şu anda tabii ki özledim. Bu benim işim, bu benim tutkum. Ancak kapı kapı dolaşıp iş aramayacağım. Şimdi maçları izliyorum, gözlemliyorum, notlar alıyorum." dedi.
"PROBLEM YURT DIŞINA ÇIKINCA BAŞLADI"
Galatasaray'ı yönetmek için yurt dışına çıktığında problemlerin başladığını söyleyen 62 yaşındaki teknik adam, "Kariyerim boyunca hiçbir pişmanlığım yok. Atalanta'nın genç takımında çalışmaya başladım ve oradan Serie A'ya geçtim. Milli Takım'da çalıştım. Problem, yurt dışına çıktığımda başladı. Sanırım bunu daha fazla düşünmeliydim" ifadelerini kullandı.
Cesare Prandelli, son olarak Genoa'nın başında görev aldı ve Haziran 2019'da görevine son verildi.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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