Senegal'de şampiyonlar belirlenmeden ligler sona erdi!
Corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında futbol müsabakalarına ara verilen Senegal liglerinde sezon, şampiyon takımlar belirlenmeden sona erdirildi.
Senegal Futbol Federasyonu (FSF), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında maçlara ara verilen futbol liglerinde sezonu şampiyonlar belirlenmeden sona erdirdi.
FSF'den yapılan açıklamada, tüm futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun sona erdirilmesi kararı alındığı, çok az sayıda maç oynanması nedeniyle şampiyonlar ile küme düşenlerin de belirlenmeyeceği kaydedildi.
Senegal'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Kupası'nda 1. Lig'deki en üst sıradaki takımların temsil etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, bu kulüplerin Teungueth FC ve Jaraaf olduğu ifade edildi.
FSF İcra Komitesi, 2020-2021 sezonunun başlama tarihi olarak da 31 Ekim'i belirledi.
Komite ayrıca, Covid-19 ile mücadele amacıyla 1. Lig kulüplerine 15 milyon CFA frangı (177 bin Türk lirası), 2. Lig kulüplerine 10 milyon CFA frangı destek verilmesi kararı aldı.
Federasyon, daha önce mart ayı ortasında durdurulan futbol liglerinde şampiyonların ve küme düşmelerin belirlenmesi için kasımda play-off ve play-down oynanmasına karar vermişti.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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