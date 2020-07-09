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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Diagne saçını yine boyadı

Diagne saçını yine boyadı

'ın Senegalli oyuncusu , saçını yeniden sarı-kırmızıya boyadı. G.Saray'a geldiği dönemde de farklı saç modelleriyle dikkat çeken Diagne, ardından 'e kiralanmış, burada sadece sarı rengi tercih etmişti.

G.Saray'ın Senegalli oyuncusu , saçını yeniden sarı-kırmızıya boyadı. G.Saray'a geldiği dönemde de farklı saç modelleriyle dikkat çeken Diagne, ardından 'e kiralanmış, burada sadece sarı rengi tercih etmişti. ekibinde de tutunamayan ve yeni sezonda G.Saray'a dönecek olan 28 yaşındaki yıldız şimdi de saçını sarı-kırmızıya boyatarak adeta 'Geri geliyorum' mesajı yolladı.
  1. 9.7.2020
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