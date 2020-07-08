Galatasaray'da forvet krizi! Uçan paralar...

Sakatlıklardan yana başı çok ağrıyan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen Radamel Falcao'nun beklenen performansı gösterememesi hayal kırıklığı yarattı. Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiralık olarak gönderen Galatasaray yönetimi, Senegalli futbolcunun geri dönmesini istemiyor. Sarı-kırmızılı takım kötü geçen sezonun ardından mali yönden de büyük yara aldı.
8 Temmuz 2020 Çarşamba 18:34
Güncelleme: 08.07.2020 18:34
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Galatasaray'da gol krallığı yaşamış olan Bafetimbi Gomis'in ayrılığının ardından paralar havaya uçtu.
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Ajansspor'un derlediği habere göre, sarı-kırmızılılarda, 2017-2018 sezonunun hikâyesi çok farklıydı. Igor Tudor'la başlanan sezona Fatih Terim ile devam edilmiş, 21'inci şampiyonluk gelmiş, bu şampiyonluğun da yüzü gol kralı Bafetimbi Gomis olmuştu.
Ne var ki 'mutlu son'la biten sezonun hemen akabinde Gomis krizi patlamış ve şampiyonluk sevinci bir nevi taraftarın kursağında kalmıştı.
Senelik 3 milyon 350 bin Euro'ya oynayan Gomis, maaşına yaklaşık 500 bin Euro zam istemiş ama taraflar bir türlü mutabakat sağlayamadı. Sonuçta kral, 6 milyon Euro'ya Suudi kulübü Al Hilal'e satıldı.
Yönetim, taraftarda oluşan hayal kırıklığını telefa etmek üzere hemen harekete geçti. Birçok alternatif isim düşünülürken, Modeste kapıdan dönmüş, ancak yerine kimse alınamamıştı. 6 ay santrforsuz kalan Galatasaray'da Ocak 2019'da öncelik santrfor transferiydi. Adaylar Alan ve Pato'ydu.