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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Muslera doğru yolda

Muslera doğru yolda

Prof. , ile ilgili, "Kırığın kaynaması gerekecek. En az 6- 8 ay arası. Muslera'nın sağlık ekibi kontrolünde çalışmalara başladığını gördük. En azından refleksini kaybetmiyor. Muslera, çok doğru bir şey yapıyor bence" dedi.

Prof. , ile ilgili, "Kırığın kaynaması gerekecek. En az 6- 8 ay arası. Muslera'nın sağlık ekibi kontrolünde çalışmalara başladığını gördük. En azından refleksini kaybetmiyor. Muslera, çok doğru bir şey yapıyor bence. Kaleci için üst taraftaki reflekslerin, kas gücü kaybının yaşanmaması çok önemli" dedi.
  1. 9.7.2020
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