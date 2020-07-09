Covidzede
Corona virüsü öncesi şampiyonluğun en büyük favorisi olan Aslan, salgın sonrası çöktü. 5 maçta galibiyet yüzü göremeden tam 13 puan kaybetti.
Süper Lig'de corona virüsü sonrası düşüşe geçen Galatasaray bir darbe de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'dan yedi: 1-4. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibi farka götüren goller 43 ve 45+2'de Papiss Cisse, 89'da Bakasetas ile 90+5'te Mustafa Pektemek'ten geldi. Cimbom'un tek sayısını 45+3. dakikada Adem Büyük kaydetti. Adem'in bir kafa şutunda ise top direkten döndü.
KADIKÖY'ÜN LANETİ!
Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra 3-1 yendikten sonra sonra çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Pandemi öncesi şampiyonluğun en büyük favorisi olan Terim'in öğrencileri, corona virüsü salgını sonrası çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ile dibe vurdu. 52 puanda kalan Aslan, Beşiktaş bugün kazanırsa 5. sıraya gerileyecek.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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