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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Covidzede

Covidzede

Corona virüsü öncesi şampiyonluğun en büyük favorisi olan Aslan, salgın sonrası çöktü. 5 maçta galibiyet yüzü göremeden tam 13 puan kaybetti.

Süper Lig'de corona virüsü sonrası düşüşe geçen bir darbe de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'dan yedi: 1-4. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibi farka götüren goller 43 ve 45+2'de , 89'da Bakasetas ile 90+5'te 'ten geldi. Cimbom'un tek sayısını 45+3. dakikada kaydetti. Adem'in bir kafa şutunda ise top direkten döndü.

KADIKÖY'ÜN LANETİ!

Galatasaray, 'yi 'de 20 yıl aradan sonra 3-1 yendikten sonra sonra çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Pandemi öncesi şampiyonluğun en büyük favorisi olan Terim'in öğrencileri, corona virüsü salgını sonrası çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ile dibe vurdu. 52 puanda kalan Aslan, bugün kazanırsa 5. sıraya gerileyecek.

  1. 9.7.2020
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