Süper Lig'de corona virüsü sonrası düşüşe geçen Galatasaray bir darbe de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'dan yedi: 1-4. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibi farka götüren goller 43 ve 45+2'de Papiss Cisse, 89'da Bakasetas ile 90+5'te Mustafa Pektemek'ten geldi. Cimbom'un tek sayısını 45+3. dakikada Adem Büyük kaydetti. Adem'in bir kafa şutunda ise top direkten döndü.

KADIKÖY'ÜN LANETİ!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra 3-1 yendikten sonra sonra çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Pandemi öncesi şampiyonluğun en büyük favorisi olan Terim'in öğrencileri, corona virüsü salgını sonrası çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ile dibe vurdu. 52 puanda kalan Aslan, Beşiktaş bugün kazanırsa 5. sıraya gerileyecek.