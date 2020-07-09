Mecburi 2 değişiklik

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Feghouli ile sarı kart cezalısı Saracchi'nin yerine Linnes ile Adem oynadı.