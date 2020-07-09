Mecburi 2 değişiklik - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mecburi 2 değişiklik

Mecburi 2 değişiklik

Mecburi 2 değişiklik

G.Saray , maçının 11'ine göre karşısında 2 değişiklik yaptı.

G.Saray , maçının 11'ine göre karşısında 2 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Feghouli ile sarı kart cezalısı Saracchi'nin yerine Linnes ile Adem oynadı.

  1. 9.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mecburi 2 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA