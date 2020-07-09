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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Sarıda geçtiler

Sarıda geçtiler

'da Seri ve dün maça kart sınırında çıktı.

'da Seri ve dün maça kart sınırında çıktı. 3'er sarı kartı bulunan iki futbolcu, kart görmeleri halinde A.Gücü sınavında forma giyemeyecekti. Ancak ikisi de maçı kartsız bitirmeyi başardı.

  1. 9.7.2020
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