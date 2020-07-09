Neredesin Muslera!
Muslera sonrası kaleyi devralan Okan Kocuk, altı maçta tam 14 gol yiyerek saç baş yoldurdu.
Cimbom, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor maçında ayağı kırılana dek Muslera'nın ligde kaleyi koruduğu 25 maçın 12'sinde rakiplerine gol izni vermemişti. Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi devralan Okan Kocuk 6 maçta 14 gole engel olamadı. Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Trabzonspor maçında da kalesinde 3 gol görmüştü. Dün de topu filelerinden 4 kez çıkaran 24 yaşındaki eldiven, bu sezon forma giydiği 10 maçta toplam 20 gol yedi. Aslan, koronavirüs arası sonrası ligde en çok gol yiyen takım konumunda.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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