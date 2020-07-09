Neredesin Muslera!

Cimbom, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor maçında ayağı kırılana dek Muslera'nın ligde kaleyi koruduğu 25 maçın 12'sinde rakiplerine gol izni vermemişti. Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi devralan Okan Kocuk 6 maçta 14 gole engel olamadı. Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Trabzonspor maçında da kalesinde 3 gol görmüştü. Dün de topu filelerinden 4 kez çıkaran 24 yaşındaki eldiven, bu sezon forma giydiği 10 maçta toplam 20 gol yedi. Aslan, koronavirüs arası sonrası ligde en çok gol yiyen takım konumunda.