Duygusal mesaj
Fatih Terim de Galatasaray'a ilk imzasının üzerinden geçen 46. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Fatih Terim de Galatasaray'a ilk imzasının üzerinden geçen 46. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazılı askılığın fotoğrafını paylaştı. İmparator "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" notunu düştü. Sarı-kırmızılı taraftarı da birlikte nice zaferler, kupalar kazandıkları hocalarının bu önemli gününü kutladı.
TERİM'İN 46. YILI
Galatasaray, efsane ismi Fatih Terim'in 1974'te kulübe ilk imzasının 46. yılını bir video ile kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, İmparator'un futbolculuk ve teknik adamlık günlerinden değerli anlar paylaşıldı. Terim'in kazandığı kupalar hatırlatıldı.
SON ANA KADAR...
Fatih Terim bu özel günle ilgili şunları söyledi: "Rahmetli babam, rahmetli Metin abiye (Oktay) 'Oğlum sana emanet' demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu. Görev verilirse son nefesime kadar Galatasaray'a hizmet etmeyi sürdüreceğim"
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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