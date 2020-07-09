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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Duygusal mesaj

Duygusal mesaj

Fatih Terim de 'a ilk imzasının üzerinden geçen 46. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim de 'a ilk imzasının üzerinden geçen 46. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazılı askılığın fotoğrafını paylaştı. İmparator "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" notunu düştü. Sarı-kırmızılı taraftarı da birlikte nice zaferler, kupalar kazandıkları hocalarının bu önemli gününü kutladı.

TERİM'İN 46. YILI

Galatasaray, efsane ismi 'in 1974'te kulübe ilk imzasının 46. yılını bir video ile kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, İmparator'un futbolculuk ve teknik adamlık günlerinden değerli anlar paylaşıldı. Terim'in kazandığı kupalar hatırlatıldı.

SON ANA KADAR...

Fatih Terim bu özel günle ilgili şunları söyledi: "Rahmetli babam, rahmetli Metin abiye (Oktay) 'Oğlum sana emanet' demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu. Görev verilirse son nefesime kadar Galatasaray'a hizmet etmeyi sürdüreceğim"

  1. 9.7.2020
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