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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: lig takvimini resmen açıkladı!

Son dakika: TFF lig takvimini resmen açıkladı!

Son dakika haberi... , ile 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2020-2021 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; 21 takımlı Süper Lig'de ilk yarı 'de başlayıp 'ta sona erecek. İkinci devre maçları 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 2021'de tamamlanacak.

, başta olmak üzere tüm profesyonel liglerde sezon planlamasını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020-21 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı.

Planlamaya göre; Süper Lig 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 2021'de sona ererken, ikinci yarı 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 19:14
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