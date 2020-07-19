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19 Temmuz 2020, Pazar
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Moreno gitti Kovac geliyor

Moreno gitti Kovac geliyor

, öncesi 'yu gönderdi.

, öncesi 'yu gönderdi. 18. haftada Leonardo Jardim'in yerine gelen Moreno çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi, 3 beraberlik almıştı. Boşalan koltuk için eski Teknik Direktörü Niko Kovac'ın ismi geçiyor.
  1. 19.7.2020
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