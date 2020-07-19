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19 Temmuz 2020, Pazar
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Efsane döndü

Efsane döndü

eski hocası ’u yeniden göreve getirdi. 65 yaşındaki çalıştırıcı, Portekiz ekibini 3 kez şampiyon yaptı.

Koronavirüs salgını sonrası aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluğu Porto'ya kaptıran , eski hocasını göreve getirdi. 2009'dan 2015'e kadar Benfica'yı çalıştıran ile yeniden anlaşıldı. 2 yıldır Flamengo'yu çalıştıran 65 yaşındaki çalıştırıcı, ilk sezonunda Libertadores'i, ikincisinde Sudamericana'yı kazanmıştı. Benfica'da ise 321 maça çıkıp, 2.27 puan ortalaması tutturan Jesus, bu sürede 3 lig, 5 Portekiz kupası ve 1 kaldırmıştı. Jesus Benfica'dan sonra ve Al Hilal'i de çalıştırmıştı.
  1. 19.7.2020
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