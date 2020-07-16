Rus ekibi Sochi'de corona virüsü şoku! 9 vaka birden - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Rus ekibi 'de şoku! 9 birden

Rus ekibi Sochi'de corona virüsü şoku! 9 vaka birden

'in 29. haftasında Tambov ile karşılaşacak olan 'de oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerin sonucunda 9 kişide tespit edilmesi nedeniyle müsabaka ertelendi.

ekiplerinden 'de 9 kişide yeni tip (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sochi'de oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 9 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve takımın karantinaya alındığı belirtildi.

Sochi'nin bugün deplasmanda Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın fikstürü belli olacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Ligi, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Ligde salgın nedeniyle daha önce de bazı maçlar ertelenmişti.

  1. 16.07.2020
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