Avustralya'da VAR sistemini askıya aldılar!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta ara verilen lige yarın oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceği belirtildi.

FIFA'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.