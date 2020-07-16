Avustralya'da VAR sistemini askıya aldılar!
Corona virüsü salgını sonrası yeniden start almaya hazırlanan Avustralya Ligi'nde, Video Asistan Hakem (VAR) sisteminin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.
Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta ara verilen lige yarın oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceği belirtildi.
FIFA'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.
- 16.07.2020
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde son perde! Fenerbahçe'ye evet...
- Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!
- Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...
- Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş...
- Fenerbahçeli yıldız derbide oynamak istiyor! "Ben hazırım"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Avustralya'da VAR sistemini askıya aldılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.