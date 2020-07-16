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16 Temmuz 2020, Perşembe
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'da VAR sistemini askıya aldılar!

Avustralya'da VAR sistemini askıya aldılar!

Corona virüsü salgını sonrası yeniden start almaya hazırlanan Ligi'nde, Video Asistan Hakem (VAR) sisteminin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Birinci Ligi'nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta ara verilen lige yarın oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceği belirtildi.

'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.

  1. 16.07.2020
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