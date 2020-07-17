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17 Temmuz 2020, Cuma
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VAR sistemi askıda

VAR sistemi askıda

'da corona arası verilen lig bugün başlıyor.

'da corona arası verilen lig bugün başlıyor. 'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.

  1. 17.7.2020
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