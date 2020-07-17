VAR sistemi askıda

Avustralya'da corona arası verilen lig bugün başlıyor. FIFA'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.