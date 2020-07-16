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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Pogba kararını verdi! 5 yıllık imza

Pogba kararını verdi! 5 yıllık imza

2016 yılında İngiliz devi 'a olan Fransız futbolcu , kulübü ile olan sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'daki geleceği zaman zaman tartışılsa da , takımın en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransız futbolcu, 4 yıldır formasını giydiği Kırmızı Şeytanlar'daki macerası için devam kararı aldı. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Pogba'nın, yöneticilerle bir araya gelerek 5 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi.

27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Manchester United'a 2016 yılında 'tan 105 milyon Euro karşılığında olarak dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz temsilcisinde tüm kulvarlarda toplam 157 maça çıkan Pogba, 32 gol atarken 33 de asist yaptı.


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  1. 16.07.2020
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