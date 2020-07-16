Pogba kararını verdi! 5 yıllık imza

Manchester United'daki geleceği zaman zaman tartışılsa da Paul Pogba, takımın en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransız futbolcu, 4 yıldır formasını giydiği Kırmızı Şeytanlar'daki macerası için devam kararı aldı. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Pogba'nın, yöneticilerle bir araya gelerek 5 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi.

27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Manchester United'a 2016 yılında Juventus'tan 105 milyon Euro karşılığında transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz temsilcisinde tüm kulvarlarda toplam 157 maça çıkan Pogba, 32 gol atarken 33 de asist yaptı.



