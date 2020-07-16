Pogba kararını verdi! 5 yıllık imza
2016 yılında İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Fransız futbolcu Paul Pogba, kulübü ile olan sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Manchester United'daki geleceği zaman zaman tartışılsa da Paul Pogba, takımın en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransız futbolcu, 4 yıldır formasını giydiği Kırmızı Şeytanlar'daki macerası için devam kararı aldı. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Pogba'nın, yöneticilerle bir araya gelerek 5 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi.
27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Manchester United'a 2016 yılında Juventus'tan 105 milyon Euro karşılığında transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz temsilcisinde tüm kulvarlarda toplam 157 maça çıkan Pogba, 32 gol atarken 33 de asist yaptı.
- 16.07.2020
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde son perde! Fenerbahçe'ye evet...
- Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!
- Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...
- Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş...
- Fenerbahçeli yıldız derbide oynamak istiyor! "Ben hazırım"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pogba kararını verdi! 5 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.