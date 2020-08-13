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13 Ağustos 2020, Perşembe
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kariyerini noktaladı

Stephan Lichtsteiner kariyerini noktaladı

Kariyerinde , , Lille ve Lazio gibi takımlarda da forma giyen İsviçreli futbolcu , aktif kariyerini noktaladığını duyurdu.

İsviçreli futbolcu , aktif kariyerine son verdi. Emeklilik kararını Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamayla duyuran 36 yaşındaki Lichtsteiner, "Son yılıma kadar üst seviyede futbol oynama fırsatı buldum. Artık yeni bir yola girmenin zamanı geldi. Kariyerime son vermek için en doğru zaman olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Grasshoppers takımında başlayan Lichtsteiner, daha sonra 'nın Lille, 'nın Lazio, , 'nin ve son olarak 'nın Augsburg ekibinde oynamıştı.

Juventus formasıyla 7 lig, 4 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lichtsteiner, iki kez de Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkmıştı.

Sağ bekte oynayan Lichtsteiner, 108 defa görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nda ise 3 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermişti.

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  1. 13.08.2020
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