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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Tüm ligler tescil edildi

Tüm ligler tescil edildi

, 'in 21 takımla mı, yoksa 22 takımla mı oynanacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Federasyon tüm ligleri ve 'nı tescil ettiğini duyurdu.

, 'in 21 takımla mı, yoksa 22 takımla mı oynanacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Federasyon tüm ligleri ve 'nı tescil ettiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklama şöyle: "2019- 20'de Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2.Lig, TFF 3.Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve 'den TFF 3. Lig'e yükselen takımların müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline, 'nun 29.07.2020 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden; 2019-2020 Sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasına, TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Hatayspor ile Erzurumspor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan F.Karagümrük takımlarının Süper Lig'e yükseltilmelerine, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında karar verilmiştir
  1. 15.8.2020
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