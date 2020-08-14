Aktüel haberler (14.08.2020)
Spor dünyasında öne çıkan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
DEVLER LİGİ'NDE ERKEN FİNAL
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Lizbon'da sekizli final şeklinde oynanan dev organizasyon, bu akşam erken finale sahne olacak. Devler Ligi'nde son olarak 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşan Barcelona, Bayern Münih'le karşılaşacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Alman devi ile hasrete son vermek isteyen Messi'li Barça'nın randevusu 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.
'ARSENAL'DEN AYRILMIYORUM'
Arsenal'de en kötü sezonunu geride bırakan Mesut Özil'in geleceği tartışma konusu olmuştu. Türk asıllı Alman yıldız, "Sözleşmemin sonuna kadar Arsenal'de olacağım ve kulüp için her şeyimi vereceğim" diyerek ayrılmayacağını duyurdu. 2021'e kadar kontratı bulunan Mesut, bu sezon 23 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.
MATUİDİ ABD'DE
David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, Juventus'tan ayrılan Blaise Matuidi'yi kadrosuna kattı. 2017 yılında geldiği Juve'de üç şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki Fransız orta saha, 133 maçta 8 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
TRANSANATOLİA START ALIYOR
Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen Trans- Anatolia Ralli Raid, 10. yılında startını İstanbul'da alıyor. Bolu, Haymana ve Karadağ'ı ziyaret edecek TransAnatolia'da, Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek. Yarış, 15-22 Ağustos tarihleri arasında olacak.
NEYMAR'IN ÇALIM GECESİ
PSG'nin Atalanta'yı 90+1 ve 90+3'teki gollerle 2-1 yendiği çeyrek final maçına Neymar damga vurdu. 16 çalım atarak şov yapan Brezilyalı yıldız, Messi'nin rekoruna ortak oldu.
FURKAN'IN 21'İ YETMEDİ
NBA'de milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 125-121 yenildi. Furkan 29 dakika süre aldı ve 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.
PETKİMSPOR SÜPER LİG'DE
Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulubü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacağını açıkladı. Bakırköy lisans alamayınca, TBL'yi lider bitiren Petkim'e lisans verildi.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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