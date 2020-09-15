Edinson Cavani kendisini Barcelona'ya önerdi!

Son 6 sezondur formasını giydiği PSG'den ayrılan Edinson Cavani ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sport'ta yer alan habere göre, Uruguaylı golcü, Barcelona'dan ayrılarak Juventus'a transfer olacağı konuşulan vatandaşı Luis Suarez'in yerine kendisini Katalan ekibine önerdi.

Adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli golcünün Barcelona'lı yetkilerle temasa geçerek Katalan ekibinde oynamak istediğini dile getirdiği belirtildi. Haberde ayrıca Barcelona'nın Cavani'nin kendilerine yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ancak oyuncunun transfer öncelikleri arasında yer alamaması nedeniyle teklifi şimdilik geri çevirdiği vurgulandı.

PSG'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Cavani'nin bonservisi elinde bulunuyor.