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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Futbol Aboubakar'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Aboubakar'da flaş gelişme! ve ...

Aboubakar'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Eski 3 Türk kulübüne önerildi. Aboubakar'ın menajerlerinin ve 'nin yanı sıra ile görüştüğü ortaya çıktı.

Geçen sezon Porto'da fazla forma şansı bulamayan eski 'ın menajerlerinin 3 Türk kulübü ile temas kurduğu ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre; Aboubakar'ın uluslararası menajerlerinin oyuncularını Porto'dan ayırmak istedikleri ve bu sebeple 3 Türk kulübü görüştükleri aktarıldı.

Aboubakar'ın menajerilerinin görüştüğü Türk kulüpleri ise , ve ...

Yıldız futbolcu yılda 1,5 milyon Euro kazanıyor.

  1. 13.08.2020
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