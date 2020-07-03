Kazakistan Ligi corona virüsü nedeniyle bir kez daha ertelendi
Corona virüsü spor camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Kazakistan'da lig maçları ülkede artan vakalar sonrası yine ertelendi.
Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi.
Kazakistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaklaşık üç buçuk aylık aranın ardından hafta içi yeniden başlatılan liglerin, ülke genelinde yeni tip corona virüsü vaka sayısının hızla artması nedeniyle yarından itibaren 14 gün boyunca askıya alınacağı belirtildi.
Kazakistan'da ligler, hafta içi çarşamba günü başlatılmış ve 5 karşılaşma tamamlanmıştı. Tobol ile Caspiy arasındaki maç, as oyuncularda corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle takımların yedek ağırlıklı kadrolarıyla oynanmıştı.
Kazakistan'da resmi kayıtlara göre, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 1501 artarak 44 bin 75'e yükselirken, 188 kişi hayatını kaybetti.
- 03.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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