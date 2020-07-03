Futbolda bir ilk yaşandı! Kupa finali durdu...
Danimarka Kupası finalinde taraftarlar sosyal mesafe kuralına uymayınca maçın hakemi karşılaşmayı 14 dakika durdurdu.
Salgın sonrası Avrupa'da maçları seyircili oynatan ülkelerden olan Danimarka'da bir ilk yaşandı. Kupa finali sırasında taraftarlar sosyal mesafe kuralına uymayınca maçın hakemi maça 14 dakika ara verdi.
Aalborg ve SonderjyskE arasında oynanan Danimarka Kupası finalindeki bir grup Aalborg taraftarı sosyal mesafe kurallarını ihlal etti. Futbolcular ve teknik direktörün uyarılarına da kulak asmayan taraftarlar hakem tarafından stadyumdan çıkarıldı. 14 dakikanın ardından kupa finali tekrar devam etti.
SONDERJYSKE İLKİ YAŞADI
Tarihinde profesyonel bir turnuvada başarı sağlayamayan SonderjyskE, Aalborg'u 2-0 mağlup etti. SondersjyskE'nin gollerini Aalborg'un eski oyuncu Anders Jacobsen kaydederken kulüp, tarihinde ilk kez büyük bir kupa kazandı.
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