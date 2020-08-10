Aktüel haberler (10.08.2020)
Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
GOMES LILLE'DE
Lille, ManU'dan ayrılan Angel Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon için Portekiz'in Boavista takımına kiralandığı belirtildi. ManU'da yetişen ve A takımla ilk maçına 16 yaşında çıkan Gomes sözleşme uzatmamıştı.
TEVEZ 1 YIL DAHA SAHADA
Arjantin'de son şampiyon Boca Juniors, Carlos Tevez'in sözleşmesini uzattı. 36 yaşındaki golcüye 1 yıl daha kontrat verildi. Koronavirüs nedeniyle mart ayında iptal edilen ligin ne zaman başlayacağı belli değil. Ancak takımlar bugün idmanlara başlayacak.
AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR
Avrupa Ligi'nde yarı finalistler bugün ve yarın belli oluyor. Koronavirüs nedeniyle son 8 tek maç eleme usulüne göre olup Almanya'da oynanacak. Bugün 22.00'de Inter-Leverkusen, ManU-Kopenhag, yarın ise Wolves-Sevilla ve Shakhtar- Basel kapışacak. Yarı finalde Inter-L'kusen ile Shakhtar- Basel galipleri, ManU-Kopenhag ve Wolves-Sevilla kazananıyla eşleşecek.
WILLIAN'DAN VEDA
Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian, kulübe veda etti. 32 yaşındaki futbolcu, "Burada harika 7 yıl geçirdim. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri buraya gelmekti" dedi. Anji'den transfer olan Willian 339 maçta 63 gol atmıştı. Brezilya Milli Takımı'nda ise 69 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.
MUHTEŞEM MAÇLAR!
Devler Ligi'nde son 16 heyecanı tamamlandı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 12 Ağustos'ta Atalanta-PSG, 13 Ağustos'ta ise Leipzig-A. Madrid maçları oynanacak. 14'ünde Barcelona-B. Münih ve 15'inde M. City-Lyon karşılaşacak. Tüm maçlar 22.00'de başlayacak ve Lizbon şehrinde oynanacak.
DONCIC DURMUYOR
NBA'de Dallas, Milwaukee'yi 136-132 yenerken Luka Doncic şov yaptı. Normal süresi 119-119 biten maçta Sloven yıldız; 36 sayı, 14 ribaunt ve 19 asistle kariyer rekoru kırdı. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 17. kez triple-double yaptı. Milwaukee'de Antetokounmpo'nun 34 sayı, 13 ribaunt, 5 bloğu yetmedi.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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