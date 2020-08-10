Aktüel haberler (10.08.2020)

GOMES LILLE'DE

Lille, ManU'dan ayrılan Angel Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon için Portekiz'in Boavista takımına kiralandığı belirtildi. ManU'da yetişen ve A takımla ilk maçına 16 yaşında çıkan Gomes sözleşme uzatmamıştı.

TEVEZ 1 YIL DAHA SAHADA

Arjantin'de son şampiyon Boca Juniors, Carlos Tevez'in sözleşmesini uzattı. 36 yaşındaki golcüye 1 yıl daha kontrat verildi. Koronavirüs nedeniyle mart ayında iptal edilen ligin ne zaman başlayacağı belli değil. Ancak takımlar bugün idmanlara başlayacak.

AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR

Avrupa Ligi'nde yarı finalistler bugün ve yarın belli oluyor. Koronavirüs nedeniyle son 8 tek maç eleme usulüne göre olup Almanya'da oynanacak. Bugün 22.00'de Inter-Leverkusen, ManU-Kopenhag, yarın ise Wolves-Sevilla ve Shakhtar- Basel kapışacak. Yarı finalde Inter-L'kusen ile Shakhtar- Basel galipleri, ManU-Kopenhag ve Wolves-Sevilla kazananıyla eşleşecek.

WILLIAN'DAN VEDA

Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian, kulübe veda etti. 32 yaşındaki futbolcu, "Burada harika 7 yıl geçirdim. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri buraya gelmekti" dedi. Anji'den transfer olan Willian 339 maçta 63 gol atmıştı. Brezilya Milli Takımı'nda ise 69 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.

MUHTEŞEM MAÇLAR!

Devler Ligi'nde son 16 heyecanı tamamlandı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 12 Ağustos'ta Atalanta-PSG, 13 Ağustos'ta ise Leipzig-A. Madrid maçları oynanacak. 14'ünde Barcelona-B. Münih ve 15'inde M. City-Lyon karşılaşacak. Tüm maçlar 22.00'de başlayacak ve Lizbon şehrinde oynanacak.

DONCIC DURMUYOR

NBA'de Dallas, Milwaukee'yi 136-132 yenerken Luka Doncic şov yaptı. Normal süresi 119-119 biten maçta Sloven yıldız; 36 sayı, 14 ribaunt ve 19 asistle kariyer rekoru kırdı. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 17. kez triple-double yaptı. Milwaukee'de Antetokounmpo'nun 34 sayı, 13 ribaunt, 5 bloğu yetmedi.