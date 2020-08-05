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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'yi istedi

PSG'yi istedi

Ekim ayındaki maçının ardından ’ye gitme kararı alan ’un yıldızı Ronaldo’nun planı salgın nedeniyle suya düştü.

France Football çok tartışılacak bir iddiayı gündeme getirdi. Dünyaca ünlü derginin haberine göre, sezon içinde 'tan ayrılarak 'ye transfer olma kararı aldı. Portekizli yıldızın, ekim ayında L. 'yı 2-1 yendikleri maçın ardından takımın sahibi Agnelli, Nedved, Buffon ve menajeri 'le yediği yemekte bu kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.

TAKIMDAN MEMNUN DEĞİL

Ronaldo'nun yakın çevresine dayandırılan haberde, oynanan futboldan memnun olmayan süper yıldızın, ve Mbappe'yle oynamak istediği vurgulandı. Takımı yetersiz bulan Ronaldo'nun hayalleri ise virüs nedeniyle suya düşmüş görünüyor. Ligde şampiyon olan Juve, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında cumartesi günü 'la karşılaşacak.

  1. 5.8.2020
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