PSG'yi istedi

France Football çok tartışılacak bir iddiayı gündeme getirdi. Dünyaca ünlü derginin haberine göre, Cristiano Ronaldo sezon içinde Juventus'tan ayrılarak PSG'ye transfer olma kararı aldı. Portekizli yıldızın, ekim ayında L. Moskova'yı 2-1 yendikleri maçın ardından takımın sahibi Agnelli, Nedved, Buffon ve menajeri Jorge Mendes'le yediği yemekte bu kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.

TAKIMDAN MEMNUN DEĞİL

Ronaldo'nun yakın çevresine dayandırılan haberde, oynanan futboldan memnun olmayan süper yıldızın, Neymar ve Mbappe'yle oynamak istediği vurgulandı. Takımı yetersiz bulan Ronaldo'nun hayalleri ise virüs nedeniyle suya düşmüş görünüyor. Ligde şampiyon olan Juve, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında cumartesi günü Lyon'la karşılaşacak.