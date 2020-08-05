PSG'yi istedi
Ekim ayındaki Moskova maçının ardından PSG’ye gitme kararı alan Juventus’un yıldızı Ronaldo’nun planı salgın nedeniyle suya düştü.
France Football çok tartışılacak bir iddiayı gündeme getirdi. Dünyaca ünlü derginin haberine göre, Cristiano Ronaldo sezon içinde Juventus'tan ayrılarak PSG'ye transfer olma kararı aldı. Portekizli yıldızın, ekim ayında L. Moskova'yı 2-1 yendikleri maçın ardından takımın sahibi Agnelli, Nedved, Buffon ve menajeri Jorge Mendes'le yediği yemekte bu kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.
TAKIMDAN MEMNUN DEĞİL
Ronaldo'nun yakın çevresine dayandırılan haberde, oynanan futboldan memnun olmayan süper yıldızın, Neymar ve Mbappe'yle oynamak istediği vurgulandı. Takımı yetersiz bulan Ronaldo'nun hayalleri ise virüs nedeniyle suya düşmüş görünüyor. Ligde şampiyon olan Juve, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında cumartesi günü Lyon'la karşılaşacak.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PSG'yi istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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