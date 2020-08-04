Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Iker Casillas...
Uzun yıllar Real Madrid'de oynamasının ardından Porto'ya geçen İspanya'nın efsane kalecisi Iker Casillas, kariyerini noktaladığını açıkladı.
39 yaşındaki İspanyol kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı.
Dünyaca ünlü İspanyol kaleci Iker Casillas bugün yaptığı açıklamada futbol bıraktığını duyurdu.
Kariyerine 1996 yılında Real Madrid altyapısında başlayan Casillas, 1999-2015 yılları arasında bu takımın formasını giymişti.
- 04.08.2020
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
- İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
- Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...
- Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler
- Bu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Iker Casillas... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.