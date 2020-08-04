Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Iker Casillas... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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Dünya futbolunda bir devir sona erdi! ...

Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Iker Casillas...

Uzun yıllar 'de oynamasının ardından Porto'ya geçen İspanya'nın efsane kalecisi , kariyerini noktaladığını açıkladı.

39 yaşındaki İspanyol kaleci futbolu bıraktığını açıkladı.

Dünyaca ünlü İspanyol kaleci Iker Casillas bugün yaptığı açıklamada futbol bıraktığını duyurdu.

Kariyerine 1996 yılında altyapısında başlayan Casillas, 1999-2015 yılları arasında bu takımın formasını giymişti.

  1. 04.08.2020
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