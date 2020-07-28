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28 Temmuz 2020, Salı
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haberler (28.07.2020)

Aktüel haberler (28.07.2020)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

JUVENTUS İKİYE KATLADI
Son yıllarda şampiyonluğu kaptırmayan , üst üste 9. kez mutlu sona ulaştı. Seria A'da toplamda 36 kez kazanan Torino ekibi, 18'er şampiyonluğu bulunan Milan ve İnter'i ikiye katladı. Juve, 5 büyük ligde üst üste şampiyonluk rekorunun da sahibi oldu.

ŞOK! LUCE BIRAKTI
Dinamo Kiev'le anlaşan , taraftar baskısı nedeni ile 4 gün sonra istifa etti. Rumen hoca, "Bu ortamda işimi yapmam imkansız" dedi. Taraftarlar Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle Luce'nin istifasını talep etmişti.

CAVANI'NİN YENİ ADRESİ BENFICA
ile sözleşmesi sona eren 'nin ile anlaştığı iddia edildi. Uruguaylı golcünün, Portekiz ekibinin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği ve transferin yarın açıklanacağı ifade edildi. 2013'te 'den PSG'ye olan 33 yaşındaki Cavani, 301 maçta 200 kez ağları sarstı.

EN YAŞLI KRAL JAMIE VARDY!
Birçok rekorun alt üst olduğu 'de 7 hafta kala mutlu sona ulaşan , en erken şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu. Klopp, bu başarıya ulaşan ilk Alman hoca olarak tarihe geçti. Leicester'ın yıldızı Vardy (33) ise 23 golle altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.

  1. 28.7.2020
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