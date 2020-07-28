Aktüel haberler (28.07.2020)

JUVENTUS İKİYE KATLADI

Son yıllarda şampiyonluğu kaptırmayan Juventus, üst üste 9. kez mutlu sona ulaştı. Seria A'da toplamda 36 kez kazanan Torino ekibi, 18'er şampiyonluğu bulunan Milan ve İnter'i ikiye katladı. Juve, 5 büyük ligde üst üste şampiyonluk rekorunun da sahibi oldu.

ŞOK! LUCE BIRAKTI

Dinamo Kiev'le anlaşan Mircea Lucescu, taraftar baskısı nedeni ile 4 gün sonra istifa etti. Rumen hoca, "Bu ortamda işimi yapmam imkansız" dedi. Taraftarlar Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle Luce'nin istifasını talep etmişti.

CAVANI'NİN YENİ ADRESİ BENFICA

PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'nin Benfica ile anlaştığı iddia edildi. Uruguaylı golcünün, Portekiz ekibinin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği ve transferin yarın açıklanacağı ifade edildi. 2013'te Napoli'den PSG'ye transfer olan 33 yaşındaki Cavani, 301 maçta 200 kez ağları sarstı.

EN YAŞLI KRAL JAMIE VARDY!

Birçok rekorun alt üst olduğu Premier Lig'de 7 hafta kala mutlu sona ulaşan Liverpool, en erken şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu. Klopp, bu başarıya ulaşan ilk Alman hoca olarak tarihe geçti. Leicester'ın yıldızı Vardy (33) ise 23 golle altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.