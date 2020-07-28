Aktüel haberler (28.07.2020)
Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
JUVENTUS İKİYE KATLADI
Son yıllarda şampiyonluğu kaptırmayan Juventus, üst üste 9. kez mutlu sona ulaştı. Seria A'da toplamda 36 kez kazanan Torino ekibi, 18'er şampiyonluğu bulunan Milan ve İnter'i ikiye katladı. Juve, 5 büyük ligde üst üste şampiyonluk rekorunun da sahibi oldu.
ŞOK! LUCE BIRAKTI
Dinamo Kiev'le anlaşan Mircea Lucescu, taraftar baskısı nedeni ile 4 gün sonra istifa etti. Rumen hoca, "Bu ortamda işimi yapmam imkansız" dedi. Taraftarlar Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle Luce'nin istifasını talep etmişti.
CAVANI'NİN YENİ ADRESİ BENFICA
PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'nin Benfica ile anlaştığı iddia edildi. Uruguaylı golcünün, Portekiz ekibinin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği ve transferin yarın açıklanacağı ifade edildi. 2013'te Napoli'den PSG'ye transfer olan 33 yaşındaki Cavani, 301 maçta 200 kez ağları sarstı.
EN YAŞLI KRAL JAMIE VARDY!
Birçok rekorun alt üst olduğu Premier Lig'de 7 hafta kala mutlu sona ulaşan Liverpool, en erken şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu. Klopp, bu başarıya ulaşan ilk Alman hoca olarak tarihe geçti. Leicester'ın yıldızı Vardy (33) ise 23 golle altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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