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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Dünya yıldızları kulüp arıyor

Dünya yıldızları kulüp arıyor

sezonun resmen açıldığı piyasasında birçok yıldız isim de boşa çıktı.

sezonun resmen açıldığı piyasasında birçok yıldız isim de boşa çıktı. Avrupa kulüplerinin gündeminde olan bu oyuncular içinde öne çıkanlar şöyle: Pedro, Wilian (), , Cavani (), (M.City), (Dortmund), Lallana (), Callejon ().
  1. 2.7.2020
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