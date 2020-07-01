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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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de Souza geleceği ile ilgili kararı verdi!

Josef de Souza geleceği ile ilgili kararı verdi!

Kulübü ile ödeme sıkıntısı yaşayan yıldız futbolcu de Souza sözleşmesini feshetme noktasına gelmişti. ve 'ın da listesinde yer alan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. Kulübü ile olan sorunları aşan Josef, Al-Ahli'de kalmaya karar verdi.

Ligi ekiplerinden Al-Ahli kulübünde forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu de Souza, alacakları nedeniyle takımdan ayrılmanın eşiğine gelmişti.

ve 'ın da devreye girdiği yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararı verdi.

Josef de Souza geleceği ile ilgili kararı verdi!

AYRILIK DEFTERİ KAPANDI

Kulübü ile devam eden ödeme sıkıntısı ile ilgili masaya oturan Brezilyalı futbolcu tercihini takımında kalmaktan yana kullandı.

Şuanda ülkesi bulunan yıldız futbolcu anlaşmanın sağlanmasının ardından kısa süre sonra takımına dönecek.

Josef kulübü Al-Ahli ile devam etmesinin önünde bir engel olmadığını sözlerine ekledi.

12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Brezilyalı futbolcu 2018 yılında Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye 12 milyon Euro karşılığında olmuştu.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 18:27
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