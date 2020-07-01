Josef de Souza geleceği ile ilgili kararı verdi!
Kulübü ile ödeme sıkıntısı yaşayan yıldız futbolcu Josef de Souza sözleşmesini feshetme noktasına gelmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. Kulübü ile olan sorunları aşan Josef, Al-Ahli'de kalmaya karar verdi.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli kulübünde forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, alacakları nedeniyle takımdan ayrılmanın eşiğine gelmişti.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devreye girdiği yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararı verdi.
AYRILIK DEFTERİ KAPANDI
Kulübü ile devam eden ödeme sıkıntısı ile ilgili masaya oturan Brezilyalı futbolcu tercihini takımında kalmaktan yana kullandı.
Şuanda ülkesi Brezilyada bulunan yıldız futbolcu anlaşmanın sağlanmasının ardından kısa süre sonra takımına dönecek.
Josef kulübü Al-Ahli ile devam etmesinin önünde bir engel olmadığını sözlerine ekledi.
12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Brezilyalı futbolcu 2018 yılında Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 18:27
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