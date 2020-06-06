Vagner Love Corinthians'tan ayrıldı! Yerine eski Galatasaraylı...

Bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş'ta da forma giyen Vagner Love, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı. 35 yaşındaki golcü, kulübü Corinthians ile bu yılın sonuna kadar olan sözleşmesini feshetti.

Brezilya ekibinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelirken, Love'ın futbol hayatına Rusya'da devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Öte yandan tecrübeli ismin yerini doldurmak isteyen Corinthians'ın, sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.

Brezilya temsilcisinin, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen forvet oyuncusu Jo'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

Kariyerine Palmeiras'ta başlayan Vagner Love, sırasıyla CSKA Moskova, Flamengo, Luneng, Monaco, Alanyaspor ve Beşiktaş'ta forma giydiikten sonra ülkesine geri dönmüştü. Brezilya Milli Takımı formasını da terleten Love, çıktığı 25 maçta 9 gol kaydetti.



