Vagner Love Corinthians'tan ayrıldı! Yerine eski Galatasaraylı... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol Beşiktaş'ın eski yıldızının yerini G.Saray'ın eski yıldızıyla dolduracaklar!

Corinthians'tan ayrıldı! Yerine eski Galatasaraylı...

Vagner Love Corinthians'tan ayrıldı! Yerine eski Galatasaraylı...

ve 'un eski golcüsü , Corinthians ile olan sözleşmesini feshetti. Brezilyalı futbolcunun kariyerine 'da devam edeceği iddia edilirken, yerine ise 'ın eski yıldızının transfer edilmesinin beklendiği aktarıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem ve 'ta da forma giyen , kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı. 35 yaşındaki golcü, kulübü Corinthians ile bu yılın sonuna kadar olan sözleşmesini feshetti.

ekibinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelirken, Love'ın futbol hayatına 'da devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Öte yandan tecrübeli ismin yerini doldurmak isteyen Corinthians'ın, sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.

Brezilya temsilcisinin, bir dönem 'da da forma giyen forvet oyuncusu Jo'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

Kariyerine Palmeiras'ta başlayan Vagner Love, sırasıyla CSKA , Flamengo, Luneng, Monaco, Alanyaspor ve Beşiktaş'ta forma giydiikten sonra ülkesine geri dönmüştü. Brezilya Milli Takımı formasını da terleten Love, çıktığı 25 maçta 9 gol kaydetti.


  1. 06.06.2020
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