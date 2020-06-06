Vagner Love Corinthians'tan ayrıldı! Yerine eski Galatasaraylı...
Beşiktaş ve Alanyaspor'un eski golcüsü Vagner Love, Corinthians ile olan sözleşmesini feshetti. Brezilyalı futbolcunun kariyerine Rusya'da devam edeceği iddia edilirken, yerine ise Galatasaray'ın eski yıldızının transfer edilmesinin beklendiği aktarıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş'ta da forma giyen Vagner Love, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı. 35 yaşındaki golcü, kulübü Corinthians ile bu yılın sonuna kadar olan sözleşmesini feshetti.
Brezilya ekibinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelirken, Love'ın futbol hayatına Rusya'da devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Öte yandan tecrübeli ismin yerini doldurmak isteyen Corinthians'ın, sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.
Brezilya temsilcisinin, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen forvet oyuncusu Jo'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.
Kariyerine Palmeiras'ta başlayan Vagner Love, sırasıyla CSKA Moskova, Flamengo, Luneng, Monaco, Alanyaspor ve Beşiktaş'ta forma giydiikten sonra ülkesine geri dönmüştü. Brezilya Milli Takımı formasını da terleten Love, çıktığı 25 maçta 9 gol kaydetti.
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vagner Love Corinthians'tan ayrıldı! Yerine eski Galatasaraylı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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