Devletten onay bekliyoruz - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Devletten onay bekliyoruz

Devletten onay bekliyoruz

Devletten onay bekliyoruz

ve Prof. Dr. , UEFA'da yaptıkları toplantılarda birçok konuda bilgi alışverişi yaptıklarını söyledi.

ve Prof. Dr. , UEFA'da yaptıkları toplantılarda birçok konuda bilgi alışverişi yaptıklarını söyledi. Düren, "Bu bir kılavuz. Bir tavsiyeler listesi. Bu listeyi yayınladıktan sonra da pandeminin 'deki seyrini ön görmek mümkün olmadığı için TFF'de haklı olarak 'şimdilik 12 Haziran' diyerek diğer 7 alternatifini de ekleyerek bir yol haritası ortaya koydu. Bu yol haritası için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir onay beklediğini ifade etti" yorumunu yaptı.
  1. 14.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devletten onay bekliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA