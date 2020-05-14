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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Başkan , corona virüsü testi pozitif çıkan Başkanı ile geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Başkanı 'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Kulübü Başkanı 'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan ayrıca, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Başkanı 'i de telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 23:56
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