Başkan Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e geçmiş olsun telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan ayrıca, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i de telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 23:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başkan Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e geçmiş olsun telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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