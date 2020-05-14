Başkan Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan ayrıca, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i de telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.