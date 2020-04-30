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30 Nisan 2020, Perşembe
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belirleyecek

Ortak akıl belirleyecek

Kasapoğlu, liglerin durumu konusunda ve kulüp yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını ve süreçle ilgili kararın ortak akılla alınacağını vurguladı.

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nin corona virüsü salgını sürecinde diğer ülkelere kıyasla daha başarılı olduğunu söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın ifade ettiği gibi tünelin ucundaki ışık görüldü" diyen , "Biz sporcumuzun sağlığını bir müsabakaya, bir organizasyona değişmeyiz; sağlık her şeyin başı. Geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol, hentbol ve voleybol federasyon başkanlarını davet ettim; bu süreçteki yol haritalarını sordum. Çalışmalarını yapıyorlar. İşleyen bir çalışma süreci var ama burada esas olan yine federasyonlarımızın kendi yapacakları çalışmalar olacak. Gerek ile iletişimleri, diğer federasyonların kendi alanlarıyla ilgili iletişimleri; bunların sonucunda ortaya çıkacak fikir, bu sürecin takvimini de belirleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 30.4.2020
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