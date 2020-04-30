Ortak akıl belirleyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin corona virüsü salgını sürecinde diğer ülkelere kıyasla daha başarılı olduğunu söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi tünelin ucundaki ışık görüldü" diyen Bakan Kasapoğlu, "Biz sporcumuzun sağlığını bir müsabakaya, bir organizasyona değişmeyiz; sağlık her şeyin başı. Geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol, hentbol ve voleybol federasyon başkanlarını davet ettim; bu süreçteki yol haritalarını sordum. Çalışmalarını yapıyorlar. İşleyen bir çalışma süreci var ama burada esas olan yine federasyonlarımızın kendi yapacakları çalışmalar olacak. Gerek UEFA ile iletişimleri, diğer federasyonların kendi alanlarıyla ilgili iletişimleri; bunların sonucunda ortaya çıkacak fikir, ortak akıl bu sürecin takvimini de belirleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.