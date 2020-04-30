Ortak akıl belirleyecek
Spor Bakanı Kasapoğlu, liglerin durumu konusunda TFF ve kulüp yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını ve süreçle ilgili kararın ortak akılla alınacağını vurguladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin corona virüsü salgını sürecinde diğer ülkelere kıyasla daha başarılı olduğunu söyledi.
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi tünelin ucundaki ışık görüldü" diyen Bakan Kasapoğlu, "Biz sporcumuzun sağlığını bir müsabakaya, bir organizasyona değişmeyiz; sağlık her şeyin başı. Geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol, hentbol ve voleybol federasyon başkanlarını davet ettim; bu süreçteki yol haritalarını sordum. Çalışmalarını yapıyorlar. İşleyen bir çalışma süreci var ama burada esas olan yine federasyonlarımızın kendi yapacakları çalışmalar olacak. Gerek UEFA ile iletişimleri, diğer federasyonların kendi alanlarıyla ilgili iletişimleri; bunların sonucunda ortaya çıkacak fikir, ortak akıl bu sürecin takvimini de belirleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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