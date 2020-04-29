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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Federasyona başvurdular! 4 kulüpten iptal talebi

Federasyona başvurdular! 4 kulüpten iptal talebi

Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran'da organizasyonları da iptalden nasibini almıştı. Durdurulan liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusuyken, 4 futbol kulübünün liglerin iptal edilmesi için federasyona başvurduğu öğrenildi.

Corona virüsü nedeniyle maçların oynanmadığı İran'da 4 kulübü federasyona başvuruda bulunarak maçların oynanmamasını talep etti. Traktör, Sazi, Gol Gohar ve Nassaji takımları, İran Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesi talebinde bulunup, kalan maçlarda sahaya çıkmak istemediklerini bildirdi. Bazı takımlar ise kalan 10 maçı oynamak istiyor. Federasyon önümüzdeki günlerde İran Ligi'nin devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar verecek.

  1. 29.04.2020
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