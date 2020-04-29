Federasyona başvurdular! 4 kulüpten iptal talebi
Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran'da futbol organizasyonları da iptalden nasibini almıştı. Durdurulan liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusuyken, 4 futbol kulübünün liglerin iptal edilmesi için federasyona başvurduğu öğrenildi.
Corona virüsü nedeniyle maçların oynanmadığı İran'da 4 futbol kulübü federasyona başvuruda bulunarak maçların oynanmamasını talep etti. Traktör, Sazi, Gol Gohar ve Nassaji takımları, İran Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesi talebinde bulunup, kalan maçlarda sahaya çıkmak istemediklerini bildirdi. Bazı takımlar ise kalan 10 maçı oynamak istiyor. Federasyon önümüzdeki günlerde İran Ligi'nin devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar verecek.
- 29.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Federasyona başvurdular! 4 kulüpten iptal talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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