FIFA'dan corona virüsü için 2. dalga uyarısı! Maçların başlaması tehlikeli mi?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle tüm spor müsabakalarına ara verildi. Sporseverlerin kafasında birçok soru işareti oluştu. Futbol maçlarını tekrar başlatmak tehlikeli mi? FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe'dan corona virüsü açıklaması geldi.
Corona virüsü salgınının spor organizasyonlarına nasıl etki edeceği hakkında birçok soru işareti oluştu.
"EYLÜLE KADAR OYNANMAMALI"
FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe yaptığı açıklamada, "Hepimiz yerel hükümetlerin, yetkililerin alacağı kararları bekliyoruz, şu andaki durum bu kadar basit. Futbol şu anda, hayattaki en önemli şey değil. Eğer sezonu Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında başlatırlarsa, ben mutlu olurum. Böylece virüsün ikinci dalga yaratmasını engellemiş olurlar. Bunun olma ihtimali var, imkansız değil. Herkes şu anda çok dikkatli olmalı. Birçok ülkenin seyircili ya da seyircisiz olsun, yeniden futbol oynamayı düşündüğünü duyuyorum. Uzun kariyerim boyunca, ekonomi ve sağlığın karşı karşıya olduğu birçok durum gördüm. Çoğunda ekonomi kazandı. Örneğin jetlag konuları, yüksek rakımda futbol oynamak, hava kirliliği olan yerlerde oynamak gibi. Sağlığın kazanması gereken bir durum varsa, o da şu andır. Bu artık para meselesi değil, ölüm kalım meselesi." şeklinde konuştu.
"TÜKÜREN FUTBOLCULARA SARI KART GÖSTERİLMELİ"
FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi. D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir. Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.
- 28.04.2020
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