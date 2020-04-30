FİFA: Eylül’e kadar futbol olmamalı
FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylüle kadar futbol oynanmaması gerektiğini söyledi.
FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylüle kadar futbol oynanmaması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafe düzenlemelerinin yürürlükte olduğunu ifade eden D'Hooghe, bu nedenle futbolun dönüşünü haklı görmenin imkansız olduğunu ifade ederek, "Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken andır. Bu bir para değil, ölüm kalım meselesidir" dedi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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