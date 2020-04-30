UEFA’dan son güncellemeler
Avrupa futbolunun patronu, koronavirüs salgını sonrası Kendisine bağlı organizasyonlardaki değişiklikleri paylaştı.
Koronavirüs sonrası birçok kararlar alan UEFA, kendisine bağlı olan organizasyonlarda yeniden düzenlemeler yaptı. EURO 2020 play-off maçları için yeni tarihler incelenirken, bu durumdan dolayı Uluslar Ligi maçları için de yeni tarih planlaması gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili karar 27 Mayıs'ta alınacak. İstanbul'daki final için yeni planlama yapılacak. Süper Kupa Finali, Şampiyonlar ve Avrupa ligleri finallerinin tarihi doğrultusunda belirlenecek. EURO 2020 Şampiyonası, 11 Haziran- 11 Temmuz 2021'de oynanacak. Mart-Haziran aylarında oynanacak hazırlık maçları ertelendi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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