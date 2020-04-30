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30 Nisan 2020, Perşembe
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’dan son güncellemeler

UEFA’dan son güncellemeler

Avrupa futbolunun patronu, koronavirüs salgını sonrası Kendisine bağlı organizasyonlardaki değişiklikleri paylaştı.

Koronavirüs sonrası birçok kararlar alan , kendisine bağlı olan organizasyonlarda yeniden düzenlemeler yaptı. play-off maçları için yeni tarihler incelenirken, bu durumdan dolayı Uluslar Ligi maçları için de yeni tarih planlaması gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili karar 27 Mayıs'ta alınacak. 'daki final için yeni planlama yapılacak. Finali, Şampiyonlar ve Avrupa ligleri finallerinin tarihi doğrultusunda belirlenecek. EURO 2020 Şampiyonası, 11 Haziran- 11 Temmuz 2021'de oynanacak. Mart-Haziran aylarında oynanacak hazırlık maçları ertelendi.

  1. 30.4.2020
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