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30 Nisan 2020, Perşembe
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Kadınlara da düzenleme

Kadınlara da düzenleme

2021'de 'de yapılması planlanan , 2022 tarihine ertelendi.

2021'de 'de yapılması planlanan , 2022 tarihine ertelendi. Şampiyonlar Ligi maçları ertelenirken, Viyana'daki final için de yeni tarih belirlenecek. Gençlik Ligi Son 16 Turu da ertelendi.

  1. 30.4.2020
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