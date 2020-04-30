Kadınlara da düzenleme

2021'de İngiltere'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihine ertelendi. Şampiyonlar Ligi maçları ertelenirken, Viyana'daki final için de yeni tarih belirlenecek. UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu da ertelendi.