Gözler diğer büyük liglerde

Fransa'daki iptal kararı sonrası gözler yeniden başlamak için planlama yapan diğer liglere çevrildi. İngiltere, planlamasını 6 Haziran'a göre yaptı. La Liga'nın 29 Mayıs ya da 6 Haziran'da başlaması öngörülürken, İspanya Sağlık Bakanı İlla, "Futbolun yazdan önce dönmesini beklemeyin" demişti.