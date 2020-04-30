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30 Nisan 2020, Perşembe
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Gözler diğer büyük liglerde

Gözler diğer büyük liglerde

'daki iptal kararı sonrası gözler yeniden başlamak için planlama yapan diğer liglere çevrildi.

'daki iptal kararı sonrası gözler yeniden başlamak için planlama yapan diğer liglere çevrildi. , planlamasını 6 Haziran'a göre yaptı. 'nın 29 Mayıs ya da 6 Haziran'da başlaması öngörülürken, Sağlık Bakanı İlla, " yazdan önce dönmesini beklemeyin" demişti.

  1. 30.4.2020
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