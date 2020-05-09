Kulüpler Birliği'nden kulüplere geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüplerimizde Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncu ve personellere geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.