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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kulüpler Birliği'nden kulüplere geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği'nden kulüplere geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakfın hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüplerimizde Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncu ve personellere geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.

  1. 09.05.2020
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