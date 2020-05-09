TFF'den 6 kulübe geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, bazı futbolcu ve kulüp personellerinin corona virüsü testi pozitif çıkan kulüpler için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine ve camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.