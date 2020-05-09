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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'den 6 kulübe geçmiş olsun mesajı

TFF'den 6 kulübe geçmiş olsun mesajı

(), yapılan testler sonucu futbolcu ve kulüp personellerinde corona virüsüne rastlanan , , , Sancaktepe, İnegölspor ve Tuzlaspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

, bazı futbolcu ve kulüp personellerinin corona virüsü testi pozitif çıkan kulüpler için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirlenen , , , Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine ve camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

  1. 09.05.2020
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