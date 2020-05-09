TFF'den 6 kulübe geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan testler sonucu futbolcu ve kulüp personellerinde corona virüsüne rastlanan Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe, İnegölspor ve Tuzlaspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, bazı futbolcu ve kulüp personellerinin corona virüsü testi pozitif çıkan kulüpler için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine ve camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
- 09.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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