Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü nedeniyle idman iptal edildi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Flaş! Fenerbahçe'de idman iptal edildi

Son dakika: 'de corona virüsü nedeniyle idman iptal edildi!

Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü nedeniyle idman iptal edildi!

Spor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapılması planlanan idmanın iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan sarı lacivertliler, tüm futbolcuların corona virüsü () testine tabi tutulacağını açıklarken, "Futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır." dedi.

'de son dakika corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Sarı lacivertliler, resmi yayın organlarından yaptığı açıklamada, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapılması planlanan çalışmanın iptal edildiğini ve tüm futbolcuların corona virüsü (koronavirüs) testine tabi tutulacağını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;
Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.

İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 17:56
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