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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hleb artık amatörde

Hleb artık amatörde

  ve G.Birliği formaları giyen Belaruslu , geçtiğimiz gün 'nda Zapad-3 forması giydi.

ve G.Birliği formaları giyen Belaruslu , geçtiğimiz gün 'nda Zapad-3 forması giydi. ve 'da oynayan 39 yaşındaki Hleb, geçen ay kariyerini noktalamıştı.
  1. 6.5.2020
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